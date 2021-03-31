أخبار عاجلة

بيان من الزراعة الاردنية حول اسعار الالبان واستيراد 1500 من بكاكير الابقار -
محافظ الزلفي يكرم الفائزين والداعمين لمسابقة مدرستي الرقمية -
محافظ العقيق يفتتح أكبر مقهى نسائي بالمحافظة -
أمير جازان يوجه بمتابعة الإجراءات الاحترازية والحدّ من التجمعات -
شرطة المدينة تطيح بـ 3 لصوص من الجنسية البنجلاديشية -
أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه "الردف" التفاعلية -
"تطوعي الأفلاج" يستعد لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في رمضان -
دعماً لمحادثات فيينا.. فرنسا تطالب إيران بوقف أي انتهاك لالتزاماتها النووية -
"القاضي": أهمية الخطاب التوعوي للحدّ من السلوكيات المشينة لإيجاد مجتمع حضاري -
"جدوى": برامج "سكني" تخفض أسعار المنازل الجديدة 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جناح تأهيل لخدمة فئات مرضية بمجمع "الملك فيصل" بالطائف

Print
الأول من نوعه بصحة المنطقة وبسعة 28 سريرًا ويضم 6 تخصصات رئيسية

جناح تأهيل لخدمة فئات مرضية بمجمع

جهّز مجمع الملك فيصل بالطائف أول جناح تأهيل متكامل لخدمة مرضى الأعصاب، والعظام، والجلطات الدماغية، وإصابات الرأس والعمود الفقري على مستوى مستشفيات المحافظة بسعة 28 سريرًا.

ودشن مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، الجناح؛ حيث قام بقص الشريط، واستمع أثناء جولته إلى شرح مفصل من مدير المجمع الأخصائي أول مبارك اليامي عن الجناح ومحتوياته.

ولفت "اليامي" إلى أن الجناح يضم 6 تخصصات رئيسية؛ هي: العلاج الطبيعي، والأطراف الصناعية، والعلاج التخاطبي، والطب الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والخدمة الاجتماعية؛ مؤكدًا أن الجناح يحتوي على صالتين رياضيتين؛ الأولى خاصة بالعلاج الطبيعي، والثانية خاصة بالعلاج الوظيفي، إضافة إلى قاعة اجتماعات مجهزة للاجتماع مع ذوي المريض لشرح الخطة العلاجية وحالة المريض في الوقت الراهن والمرحلة التي سوف يصل لها المريض بعد التأهيل، وكذلك مدة التنويم.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل بالطائف يعتبر أكبر مجمع في المحافظة ويضم 800 سرير؛ منها 300 للنساء والولادة، كما يضم تجهيزات متطورة في شتى المجالات، إضافة إلى كوادر بشرية مؤهلة.

جناح تأهيل لخدمة فئات مرضية بمجمع

جناح تأهيل لخدمة فئات مرضية بمجمع

جناح تأهيل لخدمة فئات مرضية بمجمع

مجمع الملك فيصل بالطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأمن العام يذكّر بمنع التجول وإغلاق الأسواق.. ويؤكد: "القرار بيدك"

الأمن العام يذكّر بمنع التجول وإغلاق الأسواق.. ويؤكد: "القرار بيدك"

العراق يسجل 5379 إصابة جديدة و40 وفاة بفيروس كورونا

العراق يسجل 5379 إصابة جديدة و40 وفاة بفيروس كورونا

"الأدب" تنظم لقاءً افتراضيًا عن "صناعة الدهشة في كتب الأطفال"

"الأدب" تنظم لقاءً افتراضيًا عن "صناعة الدهشة في كتب الأطفال"

بدأ بـ 300 شلتة ووصلت إلى 10 آلاف.. قصة نجاح مواطن بتيماء في زراعة وإنتاج الفراولة

بدأ بـ 300 شلتة ووصلت إلى 10 آلاف.. قصة نجاح مواطن بتيماء في زراعة وإنتاج الفراولة

شبكة عيون الإخبارية