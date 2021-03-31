أخبار عاجلة

بيان من الزراعة الاردنية حول اسعار الالبان واستيراد 1500 من بكاكير الابقار -
محافظ الزلفي يكرم الفائزين والداعمين لمسابقة مدرستي الرقمية -
محافظ العقيق يفتتح أكبر مقهى نسائي بالمحافظة -
أمير جازان يوجه بمتابعة الإجراءات الاحترازية والحدّ من التجمعات -
شرطة المدينة تطيح بـ 3 لصوص من الجنسية البنجلاديشية -
أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه "الردف" التفاعلية -
"تطوعي الأفلاج" يستعد لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في رمضان -
دعماً لمحادثات فيينا.. فرنسا تطالب إيران بوقف أي انتهاك لالتزاماتها النووية -
"القاضي": أهمية الخطاب التوعوي للحدّ من السلوكيات المشينة لإيجاد مجتمع حضاري -
"جدوى": برامج "سكني" تخفض أسعار المنازل الجديدة 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تركيا تغازل إسرائيل مجددًا وتسعى لتعيين سفير لها في تل أبيب

Print
تركيا تغازل إسرائيل مجددًا وتسعى لتعيين سفير لها في تل أبيب تركيا تغازل إسرائيل مجددًا وتسعى لتعيين سفير لها في تل أبيب
في تطور قد يعني التضييق الكامل على كبار مسؤولي حماس بأنقرة

تركيا تغازل إسرائيل مجددًا وتسعى لتعيين سفير لها في تل أبيب

بعد سنوات من العلاقات المتوترة، تحاول أنقرة تلطيف سياستها الخارجية تجاه إسرائيل؛ حيث نقلت صحيفة "هيوم" الإسرائيلية عن مسؤول تركي بارز، أن التركية أعربت عن استعدادها لتعيين سفير في تل أبيب، إذا التزمت إسرائيل بتعيين سفير في نفس الوقت.

وحسب تقرير الصحيفة؛ فإن المشكلة الرئيسية بين الحليفين السابقين هي وجود مسؤولين كبار من حركة حماس في تركيا.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا قبلت حكومة أردوغان التقارب مع إسرائيل؛ فإن ذلك يعني أن أنقرة يمكن أن تفرض قيودًا على مسؤولي حماس المقيمين في إسطنبول.

وتابعت الصحيفة -وفق ما نقلته "زمان" التركية- أن رئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، قال في بيان صدر في ديسمبر: أتمنى أن نتمكن من تحسين علاقاتنا مع إسرائيل. علاقاتنا مع إسرائيل في مجال الاستخبارات لم تنقطع؛ بل هي مستمرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ليست إسرائيل الدولة الوحيدة التي تريد أنقرة تحسين علاقاتها معها في الشرق الأوسط وتطبيعها؛ فهي تريد أيضًا تحسين العلاقات مع القاهرة.

وفي هذا السياق، أمر المسؤولون الأتراك القنواتِ التلفزيونية المعارضة التي تتخذ من إسطنبول مقرًّا لها والتابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بالتوقف الفوري عن بثها الناقد للإدارة المصرية في 20 مارس.تركيا إسرائيل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نصرالله: على الجميع أن يعرف أن الوقت نفد في لبنان وأن طريق الحل هو تشكيل الحكومة

نصرالله: على الجميع أن يعرف أن الوقت نفد في لبنان وأن طريق الحل هو تشكيل الحكومة

الاردن ..الحكومة تعلن إجراءات تخفيفية اليوم

الاردن ..الحكومة تعلن إجراءات تخفيفية اليوم

الحكومة العراقية تنشر قوات مسلحة في بغداد

الحكومة العراقية تنشر قوات مسلحة في بغداد

شبكة عيون الإخبارية