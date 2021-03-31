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جناح تأهيل لخدمة فئات مرضية بمجمع "الملك فيصل" بالطائف

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الأول من نوعه بصحة المنطقة وبسعة 28 سريرًا ويضم 6 تخصصات رئيسية

جناح تأهيل لخدمة فئات مرضية بمجمع

جهّز مجمع الملك فيصل بالطائف أول جناح تأهيل متكامل لخدمة مرضى الأعصاب، والعظام، والجلطات الدماغية، وإصابات الرأس والعمود الفقري على مستوى مستشفيات المحافظة بسعة 28 سريرًا.

ودشن مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، الجناح؛ حيث قام بقص الشريط، واستمع أثناء جولته إلى شرح مفصل من مدير المجمع الأخصائي أول مبارك اليامي عن الجناح ومحتوياته.

ولفت "اليامي" إلى أن الجناح يضم 6 تخصصات رئيسية؛ هي: العلاج الطبيعي، والأطراف الصناعية، والعلاج التخاطبي، والطب الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والخدمة الاجتماعية؛ مؤكدًا أن الجناح يحتوي على صالتين رياضيتين؛ الأولى خاصة بالعلاج الطبيعي، والثانية خاصة بالعلاج الوظيفي، إضافة إلى قاعة اجتماعات مجهزة للاجتماع مع ذوي المريض لشرح الخطة العلاجية وحالة المريض في الوقت الراهن والمرحلة التي سوف يصل لها المريض بعد التأهيل، وكذلك مدة التنويم.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل بالطائف يعتبر أكبر مجمع في المحافظة ويضم 800 سرير؛ منها 300 للنساء والولادة، كما يضم تجهيزات متطورة في شتى المجالات، إضافة إلى كوادر بشرية مؤهلة.

جناح تأهيل لخدمة فئات مرضية بمجمع

جناح تأهيل لخدمة فئات مرضية بمجمع

جناح تأهيل لخدمة فئات مرضية بمجمع

مجمع الملك فيصل بالطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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