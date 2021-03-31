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محافظ الزلفي يكرم الفائزين والداعمين لمسابقة مدرستي الرقمية
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السبت 03 أبريل 2021 04:48 مساءً
محافظ العقيق يفتتح أكبر مقهى نسائي بالمحافظة
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السبت 03 أبريل 2021 04:48 مساءً
أمير جازان يوجه بمتابعة الإجراءات الاحترازية والحدّ من التجمعات
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السبت 03 أبريل 2021 04:30 مساءً
شرطة المدينة تطيح بـ 3 لصوص من الجنسية البنجلاديشية
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السبت 03 أبريل 2021 04:30 مساءً
أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه "الردف" التفاعلية
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السبت 03 أبريل 2021 04:30 مساءً
"تطوعي الأفلاج" يستعد لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في رمضان
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السبت 03 أبريل 2021 04:30 مساءً
دعماً لمحادثات فيينا.. فرنسا تطالب إيران بوقف أي انتهاك لالتزاماتها النووية
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السبت 03 أبريل 2021 04:30 مساءً
"القاضي": أهمية الخطاب التوعوي للحدّ من السلوكيات المشينة لإيجاد مجتمع حضاري
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السبت 03 أبريل 2021 04:30 مساءً
"جدوى": برامج "سكني" تخفض أسعار المنازل الجديدة 2021
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السبت 03 أبريل 2021 04:30 مساءً
بعد أرقام كورونا المعلنة اليوم .. الصحة تؤكد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية
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السبت 03 أبريل 2021 04:30 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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RT Arabic (روسيا اليوم)
9ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 30/03/2021
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 31 مارس 2021 10:09 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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