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حريق في اليابان قد يقلص إنتاج السيارات بالعالم بمقدار 1.6 مليون سيارة

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حريق في اليابان قد يقلص إنتاج السيارات بالعالم بمقدار 1.6 مليون سيارة حريق في اليابان قد يقلص إنتاج السيارات بالعالم بمقدار 1.6 مليون سيارة
شبّ في مصنع يحتاج إلى مدة لا تقل عن 4 أشهر لكي يستعيد قدرته على الإنتاج

حريق في اليابان قد يقلص إنتاج السيارات بالعالم بمقدار 1.6 مليون سيارة

قالت صحيفة Nikkei، إن إنتاج السيارات في العالم، قد يتقلص بنحو 1.6 مليون سيارة في أبريل – يونيو، نتيجة حريق في مصنع شركة Renesas Electronics بمدينة هيتاتيناكا اليابانية.

وذكرت الصحيفة، أن هذا يعادل نحو 7% من الإنتاج العالمي للسيارات في العالم حالياً.

ووفقا للصحيفة، بدأت شركات السيارات اليابانية الرائدة، بما في ذلك Toyota Motor، وNissan Motor، بدراسة مسألة تقليص إنتاج بعض موديلاتها، بسبب حدوث نقص حاد في مخزون أشباه النواقل، التي ينتجها مصنع شركة Renesas Electronics.

ووفق موقع " اليوم" أكدت الصحيفة، أن المصنع يحتاج إلى مدة لا تقل عن 4 أشهر لكي يستعيد قدرته على الإنتاج، بعد الحريق الذي شبّ في ورشه يوم 19 مارس.

تعد Renesas Electronics، من الشركات الرائدة في مجال تصنيع أشباه الموصلات للسيارات.. وبالنسبة لبعض الأنواع من هذه المنتجات، تحتل الشركة المرتبة الأولى في العالم.اليابان حريق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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