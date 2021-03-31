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تعاملات الأربعاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 64.60 دولار للبرميل

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تعاملات الأربعاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 64.60 دولار للبرميل تعاملات الأربعاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 64.60 دولار للبرميل
عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو صعدت 0.7%

تعاملات الأربعاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 64.60 دولار للبرميل

ارتفعت النفط خلال تعاملات الأربعاء، بعدما تراجعت بأكثر من 1% عند تسوية تعاملات الثلاثاء، وذلك قبل اجتماع "أوبك+" وصدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.7%، إلى 64.60 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو 0.7%، عند 60.92 دولار للبرميل.

ووفق "رويترز"، من المقرر صدور بيانات المخزونات الأمريكية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط بنحو 3.9 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من مارس الجاري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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