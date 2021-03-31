قناة السويس بتشتغل ازاي ؟???? شرح لحظة بلحظة لمرور السفن من الممر المائى الأهم عالميًا ✋

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أمير جازان يوجه بمتابعة الإجراءات الاحترازية والحدّ من التجمعات
-
السبت 03 أبريل 2021 04:30 مساءً
شرطة المدينة تطيح بـ 3 لصوص من الجنسية البنجلاديشية
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السبت 03 أبريل 2021 04:30 مساءً
أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه "الردف" التفاعلية
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السبت 03 أبريل 2021 04:30 مساءً
"تطوعي الأفلاج" يستعد لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في رمضان
-
السبت 03 أبريل 2021 04:30 مساءً
دعماً لمحادثات فيينا.. فرنسا تطالب إيران بوقف أي انتهاك لالتزاماتها النووية
-
السبت 03 أبريل 2021 04:30 مساءً
"القاضي": أهمية الخطاب التوعوي للحدّ من السلوكيات المشينة لإيجاد مجتمع حضاري
-
السبت 03 أبريل 2021 04:30 مساءً
"جدوى": برامج "سكني" تخفض أسعار المنازل الجديدة 2021
-
السبت 03 أبريل 2021 04:30 مساءً
بعد أرقام كورونا المعلنة اليوم .. الصحة تؤكد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية
-
السبت 03 أبريل 2021 04:30 مساءً
أمير جازان يوجه بمتابعة الإجراءات الاحترازية والحدّ من التجمعات
-
السبت 03 أبريل 2021 04:14 مساءً
بالفيديو.. بشارة الراعي يطلق "صرخة غضب" ضد حزب الله بلبنان
-
السبت 03 أبريل 2021 04:01 مساءً
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قناة السويس بتشتغل ازاي ؟???? شرح لحظة بلحظة لمرور السفن من الممر المائى الأهم عالميًا ✋
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الأربعاء 31 مارس 2021 09:08 صباحاً
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