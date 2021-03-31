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المملكة المتحدة ترحب بمبادرتي " الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

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المملكة المتحدة ترحب بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" المملكة المتحدة ترحب بمبادرتي " الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"
ثمّنت الالتزام الإيجابي للرياض بشأن العمل المناخي

المملكة المتحدة ترحب بمبادرتي

رحبت المملكة المتحدة بمبادرتي " الخضراء"و "الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله.

وقال وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي في تصريح له: "إن التزام المملكة العربية السعودية الذي تم خلال هذا الأسبوع بشأن العمل المناخي من إعلان عن مبادرة "السعودية الخضراء" و" الشرق الأوسط الأخضر" هو التزام إيجابي".

وأضاف كليفرلي أن المملكة المتحدة ستعمل عن كثب مع قيادة المملكة لتأمين النمو الأخضر، معربًا عن تطلعه إلى تعاون في قمة العمل المناخي 26 التي ستعقد بالمملكة المتحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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