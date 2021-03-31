"الأرصاد" ينبِّه 8 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب وتدنٍّ في الرؤية

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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الحدود الشمالية والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة ونجران وعسير والشرقية والرياض.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للحدود الشمالية أن المنطقة تشهد رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف والرين والزلفي والمجمعة والمزاحمية وشقراء والسليل ووادي الدواسر، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة عسير أيضًا رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

ونبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة كذلك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والجموم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

كما تشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا والمدينة المنورة وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد ينبع رياحًا نشطة وارتفاعًا في الأمواج.

وتشهد القصيم استمرار الرياح نشطة والسحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.