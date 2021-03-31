أخبار عاجلة

أمير جازان يوجه بمتابعة الإجراءات الاحترازية والحدّ من التجمعات -
بالفيديو.. بشارة الراعي يطلق "صرخة غضب" ضد حزب الله بلبنان -
العراق : جهود لنقل النفط من البصرة إلى العقبة -
شرطة المدينة تطيح بـ 3 لصوص من الجنسية البنجلاديشية -
أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه "الردف" التفاعلية -
"تطوعي الأفلاج" يستعد لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في رمضان -
دعماً لمحادثات فيينا.. فرنسا تطالب إيران بوقف أي انتهاك لالتزاماتها النووية -
"القاضي": أهمية الخطاب التوعوي للحدّ من السلوكيات المشينة لإيجاد مجتمع حضاري -
"جدوى": برامج "سكني" تخفض أسعار المنازل الجديدة 2021 -
بعد أرقام كورونا المعلنة اليوم .. الصحة تؤكد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"كورونا" يصيب أكثر من 60 ألف أمريكي و30 ألف فرنسي  و4 آلاف بريطاني في 24 ساعة

Print
"كورونا" يصيب أكثر من 60 ألف أمريكي و30 ألف فرنسي  و4 آلاف بريطاني في 24 ساعة "كورونا" يصيب أكثر من 60 ألف أمريكي و30 ألف فرنسي  و4 آلاف بريطاني في 24 ساعة
الجزائر سجلت 115 إصابة جديدة و5 وفيات ومددت الحجر الصحي 15 يومًا بـ9 محافظات

سجلت فرنسا 30,702 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) و 337 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أشارت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,585,385، فيما بلغ إجمالي الوفَيات 95,364.

وفي المملكة المتحدة بلغت الإصابات الجديدة 4040 إصابة، و 56 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,341,736، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 126,670.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 60,699 إصابة جديدة و 592 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 30,147,895، فيما بلغ عدد الوفيات 547,296.

وسجلت الجزائر 115 إصابة جديدة و 5 حالات وفاة، حيث أشارت وزارة الصحة والسكان الجزائرية في بيان لها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 117.061، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3089، ووصل إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 81.442.

وأعلنت الجزائرية اليوم، تمديد الحجز الصحي الجزئي لمدة 15 يومًا في 9 محافظات، بينها العاصمة الجزائر، ابتداءً من إبريل المقبل.

وأفاد بيان رسمي بأن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد قرر تعديل توقيت حظر التجوال من الحادية عشرة ليلاً إلى الرابعة صباحًا، مضيفًا أن هذه التدابير تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار (كوفيد-19).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وفاة قاضي محاكمة صدام حسين بفيروس كورونا

وفاة قاضي محاكمة صدام حسين بفيروس كورونا

مصر تسجِّل 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا و43 حالة وفاة

مصر تسجِّل 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا و43 حالة وفاة

وفاة قاضي محاكمة صدام حسين بفيروس كورونا

وفاة قاضي محاكمة صدام حسين بفيروس كورونا

مصر تسجِّل 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا و43 حالة وفاة

مصر تسجِّل 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا و43 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية