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تركيا.. المخدرات تتدفق مع مياه الصرف الصحي في إسطنبول

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تركيا.. المخدرات تتدفق مع مياه الصرف الصحي في إسطنبول تركيا.. المخدرات تتدفق مع مياه الصرف الصحي في إسطنبول
أكد التحليل استخدام الهيروين والحشيش والكوكايين بكميات كبيرة

تركيا.. المخدرات تتدفق مع مياه الصرف الصحي في إسطنبول

كشف تحليل مياه الصرف الصحي أن مدينة إسطنبول التركية بين أكثر المدن في أوروبا تعاطيًا للمخدرات، وأن المواد المخدرة تتدفق مع مياه الصرف الصحي، وفق " اليوم".

وتفصيلاً، تم تحليل مياه الصرف الصحي، بالاشتراك مع إدارة التهريب والاستخبارات والعمليات وجمع المعلومات التابعة لوزارة الداخلية، أن العديد من أنواع المخدرات، من الهيروين والحشيش والأمفيتامين والكوكايين، تم استخدامها بكميات كبيرة.

وكشف التحليل أن "تعاطي المخدرات كان مرتفعًا للغاية، خاصة في مناطق أفجيلار وإسنيورت وبيليك دوزو وبيوك شيكمجة في إسطنبول".

وخلص إلى أن "إسطنبول تجاوزت العديد من المدن الأوروبية في تعاطي المخدرات؛ إذ تفوقت على مدن مثل هلسنكي وأوسلو وستوكهولم في تعاطي الكوكايين، وبرشلونة في تعاطي الهيروين".

ويبلغ عدد مدمني المخدرات في تركيا مليونَي شخص، بينما عدد الذين يتعاطون المخدرات 5 ملايين.

ووفق بيانات رسمية، شهدت تركيا العام الماضي أكثر من 158 ألف عملية أمنية لمكافحة المخدرات، أسفرت عن اعتقال 229 ألفًا و156 شخصًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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