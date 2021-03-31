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"السديس" يشيد بتدشين ولي العهد برنامج شريك وما يحققه من مقاصد شرعية

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"السديس" يشيد بتدشين ولي العهد برنامج شريك وما يحققه من مقاصد شرعية "السديس" يشيد بتدشين ولي العهد برنامج شريك وما يحققه من مقاصد شرعية
إضافة إلى الشراكة المجتمعية والمكاسب الوطنية على ضوء رؤية المملكة 2030

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود-حفظه الله- برنامج شريك، والذي يدعم الشركات المحلية.

وقال: إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود-حفظه الله- يسعى لتحقيق التطور والتقدم الاقتصادي في المملكة العربية بهذه الخطوة الناجحة والتي تدعم الشركات المحلية والتي تمكنهم من الوصول إلى حجم استثمارات تصل إلى خمسة تريليونات ريال.

وأضاف أن تدشين برنامج شريك يحقق المقاصد الشرعية والشراكة المجتمعية والمكاسب الوطنية على ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وفي الختام دعا لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- بدوام الخير والازدهار للبلاد، وأن يجزيهم خير الجزاء، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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