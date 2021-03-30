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الهلال.. تحضيرات مكثفة لمواجهة الاتحاد.. و"العليان" في العيادة الطبية

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الهلال.. تحضيرات مكثفة لمواجهة الاتحاد.. و

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال غياب اللاعب مد الله العليان، عن تدريبات فريقه، الثلاثاء، ووجد في العيادة الطبية نظير شعوره بآلام في عضلة الساق.
على الصعيد الميداني، ركز البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الفريق في المران على الجوانب اللياقية والفنية، حيث بدأ بإجراء تدريبات لياقية باستخدام الكرة، تبعها تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، وفي ختام المران فرض المدرب مناورة على جزءٍ من الملعب.


ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الاتحاد في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الـ9 من الشهر المقبل على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

الهلال.. تحضيرات مكثفة لمواجهة الاتحاد.. و

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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