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محافظ دمياط تتفقد الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة المحافظة

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محافظ دمياط تتفقد الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة المحافظة محافظ دمياط تتفقد الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة المحافظة

تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المدرجة بخطة المحافظة للعام المالي الحالي.

هذا ورافقها خلال الجولة اللواء مجدى الوصيف، سكرتير العام المساعد، وحازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومدير إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، والمهندس محمد رزق، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.

وبدأت الدكتورة منال عوض، جولتها بتفقد الأعمال الجارية بشارع صلاح سالم، بما يتضمنه من رصف الطريق الرئيسى والشوارع المتفرعة منه وإنشاء أرصفة جانبية، وأعمدة إنارة وبالوعات لصرف مياه الأمطار، وكذا تدبيش جانبى الطريق.
 
واستكملت جولتها بمتابعة الأعمال الجارية بمشروعات تطوير طرق الدكتور على مصطفى مشرفه،  الترعة الشرقاوية، وكورنيش النيل والمحور.

ووجهت محافظ دمياط، تعليماتها بضرورة الالتزام بمواعيد الانتهاء من كافة الأعمال المدرجة بالمشروع طبقاً للجدول الزمني المحدد، مع مراعاة كافة المعايير والاشتراطات الهندسية، وفقاً للمخطط الاستراتيجي لمدينة دمياط.

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

شبكة عيون الإخبارية