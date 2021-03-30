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محافظ دمياط تتابع الموقف التجنيدي للشباب ذوي القدرات الخاصة

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محافظ دمياط تتابع الموقف التجنيدي للشباب ذوي القدرات الخاصة محافظ دمياط تتابع الموقف التجنيدي للشباب ذوي القدرات الخاصة

زارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، مديرية التضامن الاجتماعي لمتابعة أعمال اللجنة الطبية التى تجريها الإدارة العامة للتعبئة والإحصاء بالقوات المسلحة، وذلك لإنهاء إجراءات موقف الإعفاء الطبي من التجنيد للشباب من ذوى القدرات الخاصة.

واستمعت الدكتوروة منال عوض، خلال الزيارة التى جاءت بمرافقة اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، وحسام عبد الغفار، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، إلى شرح تفصيلى عن الخطوات المتخذة للانتهاء من الإجراءات التجنيدية للشباب من متحدى الإعاقة ممن بلغوا سن التجنيد الالزامي وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية الخاصة بهم.


وتقدمت الدكتورة منال عوض، بخالص الشكر والتقدير لإدارة التعبئة والتجنيد بالقوات المسلحة لسعيها التيسير على أبناء الوطن، وأعربت عن سعادتها بما لمسته من جهود لتخفيف المعاناة عن الشباب متحدى الإعاقة وأسرهم من تكبد عناء السفر إلى مناطق أخرى.

هذا وتضم اللجنة الطبية العميد أركان حرب محمد مسلم، مدير التجنيد والتعبئة بالمنصورة، والعميد أركان حرب وليد محمود  فرغلي، مدير التجنيد والتعبئة بدمياط، والعميد ياسر كاظم، مدير فرع التجنيد بالمنصورة، والفريق الطبي المرافق لهم.

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

شبكة عيون الإخبارية