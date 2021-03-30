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عن تحميل لها الخسائر.. الشركة المالكة للسفينة الجانحة: لم نتلق أي مطالبات بتعويضات

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عن تحميل مصر لها الخسائر.. الشركة المالكة للسفينة الجانحة: لم نتلق أي مطالبات بتعويضات عن تحميل لها الخسائر.. الشركة المالكة للسفينة الجانحة: لم نتلق أي مطالبات بتعويضات
"شينوهارا" أشارت إلى عدم تسلم إشعارات دعاوى قضائية

عن تحميل مصر لها الخسائر.. الشركة المالكة للسفينة الجانحة: لم نتلق أي مطالبات بتعويضات

أفادت شركة تشوي كيسين اليابانية المالكة للسفينة العملاقة، التي عطلت الملاحة أسبوعًا في قناة السويس، اليوم (الثلاثاء)، أنها لم تتلق مطالبات بتعويضات.

ونقلت "رويترز" عن نائبة مدير قطاع إدارة الأساطيل بالشركة يومي شينوهارا، أن الشركة لم تتلق مطالبات بتعويضات أو إشعارات بدعاوى قضائية للتعويض عن أضرار بسبب تعطيل الممر المائي.

وقالت "شينوهارا": "ليست هناك مطالبات بتعويضات أو دعاوى قضائية ضد شركتنا فيما يتعلق بالواقعة".

وأضافت: "ما زلنا نحقق في سبب الواقعة والتكلفة، بما فيها مدفوعات التأمين والتعويضات المحتملة عن الأضرار".

وكانت قد حمّلت قائدة السفينة مسؤولية جنوحها في قناة السويس، كما احتسبت تكلفة خسائر تعطل القناة على الشركة المالكة للسفينة.

واستؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس مساء أمس الاثنين، بعد أن أعادت قاطرات تعويم السفينة "إيفر جيفن" الجانحة التي يبلغ طولها 400 متر والتي تسببت في تكدس رهيب للسفن المنتظرة بالقناة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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