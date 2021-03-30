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المُعلمة "الثبيتي" تتابع طالبتها وتُنهي منهجها الدراسي من داخل المستشفى بالطائف

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المُعلمة "الثبيتي" تتابع طالبتها وتُنهي منهجها الدراسي من داخل المستشفى بالطائف المُعلمة "الثبيتي" تتابع طالبتها وتُنهي منهجها الدراسي من داخل المستشفى بالطائف
لازمتها على السرير الأبيض

المُعلمة

نوّه مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي بما قدمته المعلمة "هدى الثبيتي" إحدى منسوبات الابتدائية الرابعة بالطائف، من عمل إنساني يحمل في طياته معاني جليلة من تحمل الأمانة، واستشعار المسؤولية، والتواصل الإيجابي مع الطالبات، مقدمًا للمعلمة وأسرتها الكريمة الشكر والتقدير والدعاء الصادق لطفلتها، سائلاً المولى الشفاء العاجل لها.

في الإطار ذاته، أشادت المساعدة للشؤون التعليمية (بنات) مها الزايدي بعمل المعلمة وجهودها المبذولة وتواصلها الفاعل مع طالباتها عن بعد، مضيفةً أنه على الرغم من الوضع الصحي لابنة المعلمة، إلا أن ذلك لم يثنها عن استشعار المسؤولية، وأداء الأمانة، والحرص على متابعة طالباتها عن بُعد، مقدمةً الشكر والتقدير لها وصادق الدعوات لابنتها.

وكانت المعلمة "هدى الثبيتي" ورغم الظروف الصحية لابنتها ذات السبعة شهور، وملازمتها السرير الأبيض بمستشفى الأطفال بالطائف، قد حرصت على أداء رسالتها، ومواصلة شرح دروس مادة العلوم لطالباتها بالصف السادس، وإنهاء المنهج الدراسي دون توقف.

وبينت المعلمة "هدى" أن قائدة المدرسة وزميلاتها المعلمات تجاوبن مع ظرفها الراهن، وبادرنَ بالتعاون معها، وتقدير الوضع الصحي لابنتها ومرافقتها لها بالمستشفى، إلا أنها آثرت أن تتولى متابعة تدريس مادتها بنفسها، والاطمئنان على بناتها الطالبات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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