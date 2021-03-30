مؤتمر "RLC London" الأول للقيادة في دولة الإمارات يحقق نجاحًا كبيرًا

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نظمت "Royal Leadership Consults (RLC) لندن" بالتعاون مع سيدات مجال الأعمال بدولة الإمارات المؤتمر السنوي الأول لقادة التغيير في 20 مارس 2021.

دارت وقائع المؤتمر حول صقل مميزات القيادة للأفراد من خلال نماذج متعددة للقيادة. عملت المؤسسة على جمع متحدثين من مختلف الأطياف، بما في ذلك السلطات الميدانية وخبراء الصناعة وقادة التغيير وذلك بهدف تبادل المعارف حول الموضوعات الرئيسية، منها على سبيل المثال العلاقة بين نسبة الذكاء والذكاء العاطفي، القيادة التحويلية، بالإضافة إلى فلسفة القيادة والإنتاجية الشخصية.

حظيت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بتشريف د. جيمس أوكباناتشي، مؤسس "آر إل سي لندن" وكبير المعماريين بها ليلقي كلمته ويعقد جلسة تدريبية للحضور. بينما قدمت د. إيفلين أوكباناتشي، الرئيس التنفيذي لشركة "آر إل سي لندن" نموذجًا توأمًا للقيادة وريادة الأعمال والصلة بينهما.

تحدث د. جيمس عن أهمية معادلة التحول، بالإضافة إلى المفاهيم الخاطئة حول القيادات وكيفية اختيار المكونات الصحيحة لعملية التحول من أجل النجاح. قال د. جيمس في خطابه أمام القادة: "إن التحوّل هو المحرك الرئيسي للقيادة. تبدأ عملية التحول عندما تتشكل رؤيتك لتمثل حلاً لموقف ما. وفضلًا عن هذه الرؤية، فإن الاستثمار في الأشخاص المناسبين وتنمية المهارات واستخدام التقنية أمر بالغ الأهمية لاستمرار النجاح. إن اجتماع القادة والتعاون فيما بينهم يسهم في خلق مجتمع ناجح وسعيد."

ضمت حلقة النقاش كل من سعادة ليلى رحال العطفاني والسيد ويليام ستينهاوس من شبكة دولة الإمارات/أفريقيا، والسيدة أديشولا هيلين إلى جانب الدكتور جيمس والدكتورة إيفلين. شهد المؤتمر حضور ما يزيد عن 30 مشاركًا من خبراء الصناعة والمديرين ورواد الأعمال ومتخصصي الإدارة من جميع أنحاء المنطقة.

مكنت جلسات المؤتمر التفاعلية المشاركين من بناء شبكات للتواصل فيما بينهم وتبادل وجهات النظر مع أعضاء حلقة النقاش، مما يعود بالنفع على المشاركين وأعضاء حلقة النقاش على حد سواء. من المنتظر أن تعقد "آر إل سي لندن" سلسلة متتالية من الفعاليات حول التقنية والقيادة وغيرها من الفعاليات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذا العام.