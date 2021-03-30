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"الزكاة" تدعو مقدمي خدمات أنظمة البيع إلى تسجيل بياناتهم

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لضمان توافق أنظمتهم مع متطلبات وضوابط الفوترة الإلكترونية

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل مقدمي خدمات أنظمة البيع ومزودي أجهزة البيع ومقدمي الحلول التقنية للفوترة الإلكترونية إلى تسجيل بيانات التواصل الخاصة بهم لدى الهيئة قبل تاريخ 30 أبريل المقبل، وذلك بهدف التواصل معهم من أجل ضمان توافق أنظمتهم مع متطلبات وضوابط الفوترة الإلكترونية.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي للإسهام في إنجاح مشروع الفوترة الإلكترونية، الذي تم الإعلان عن دخوله حيز التنفيذ في الرابع من ديسمبر من عام 2020م، وسيبدأ المكلفون بالعمل به إلزامياً ابتداءً من تاريخ الرابع من ديسمبر من العام الجاري.

وأوضحت أن الأنظمة الإلكترونية الخاصة بمقدمي خدمات أنظمة البيع ومزودي الأجهزة الخاصة بها وعموم مقدمي خدمات أنظمة الفوترة الإلكترونية تُعَد ممكِّناً رئيساً لضمان تحقيق أعلى درجات نجاح مشروع الفوترة الإلكترونية من خلال تسهيل الالتزام لدى المكلفين.

ودعت "الزكاة والدخل" الجميع إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بهذا الخصوص، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة (info@gazt.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية على موقع الهيئة (gazt.gov.sa)، مبينةً أنه يمكن القيام بخطوة تسجيل البيانات من خلال الرابط : (https://s2c.gazt.gov.sa/A/51d94967)

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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