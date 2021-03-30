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البحرين تعيّن "الجلاهمة" رئيساً لبعثتها لدى إسرائيل

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البحرين تعيّن "الجلاهمة" رئيساً لبعثتها لدى إسرائيل البحرين تعيّن "الجلاهمة" رئيساً لبعثتها لدى إسرائيل
بموجب مرسوم أصدره اليوم الملك حمد بن عيسى

البحرين تعيّن

أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم مرسومًا برقم (43) لسنة 2021 بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل.

وتضمن المرسم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية ما يلي:

المادة الأولى

يُعين السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل.

المادة الثانية

على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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