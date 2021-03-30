أخبار عاجلة

أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه "الردف" التفاعلية -
"تطوعي الأفلاج" يستعد لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في رمضان -
دعماً لمحادثات فيينا.. فرنسا تطالب إيران بوقف أي انتهاك لالتزاماتها النووية -
"القاضي": أهمية الخطاب التوعوي للحدّ من السلوكيات المشينة لإيجاد مجتمع حضاري -
"جدوى": برامج "سكني" تخفض أسعار المنازل الجديدة 2021 -
بعد أرقام كورونا المعلنة اليوم .. الصحة تؤكد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية -
في مدارس لبنان.. تحذير من "كارثة" لم تكن في الحسبان -
"العلي" يشارك في حفل تنصيب رئيس النيجر -
"تنمية الحياة الفطرية" ينقل سلحفاة للعلاج تمهيدًا لإعادتها للبحر -
تنمية البديع بالأفلاج تختتم برنامجها التدريبي في الاختبار التحصيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإمارات تدين استهداف الحوثيين للمملكة مجددة التضامن: صف واحد

Print
الإمارات تدين استهداف الحوثيين للمملكة مجددة التضامن: صف واحد الإمارات تدين استهداف الحوثيين للمملكة مجددة التضامن: صف واحد
أكدت وقوفها مع ضد كل تهديد يطال أمنها دعم كل إجراءاتها

الإمارات تدين استهداف الحوثيين للمملكة مجددة التضامن: صف واحد

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرتين مفخختين، اعترضتهما قوات التحالف العربي.


وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الثلاثاء.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.الإمارات مليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صحيفة "إسبانية": "بانيغا".. بات نجمًا تلفزيونيًّا في السعودية

صحيفة "إسبانية": "بانيغا".. بات نجمًا تلفزيونيًّا في السعودية

العملاق الأمريكي "Vice Media Group" يفتتح أول مكتب في السعودية

العملاق الأمريكي "Vice Media Group" يفتتح أول مكتب في السعودية

العملاق الأمريكي "Vice Media Group" يفتتح أول مكتب في السعودية

العملاق الأمريكي "Vice Media Group" يفتتح أول مكتب في السعودية

"السعودية الخضراء".. كيف ستخفض 10 مليارات شجرة درجات الحرارة في المملكة؟

"السعودية الخضراء".. كيف ستخفض 10 مليارات شجرة درجات الحرارة في المملكة؟

شبكة عيون الإخبارية