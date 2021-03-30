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"": لن يستطيع أحد أن يأخذ نقطة مياه من .. "اللي عايز يجرب يجرب"

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"السيسي": لن يستطيع أحد أن يأخذ نقطة مياه من مصر.. "اللي عايز يجرب يجرب" "": لن يستطيع أحد أن يأخذ نقطة مياه من .. "اللي عايز يجرب يجرب"
قال: لن نهدد وحوارنا دائماً رشيد وصبور وعدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيله أحد

قال الرئيس المصري عبدالفتاح اليوم: إن الآن في معركة تفاوض بشأن سد النهضة.

وأضاف "السيسي" في المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً بهيئة قناة السويس: "كل يوم كبار المسؤولين في العالم بنأكد ليهم إننا بنكسب أرض، إننا جادين، إننا نتفاوض من أجل الكسب للجميع".

وتابع وفق صحيفة "المصري اليوم": "إحنا ماشيين في طريقنا، والأسابيع القادمة سيكون هناك تحرك إضافي، أتمنى ذلك لاتفاق قانوني ملزم نحو ملء وتشغيل سد النهضة".


وأضاف الرئيس المصري: العمل العدائي قبيح وله تأثيرات تمتد لسنوات طويلة؛ لأن الشعوب لا تنسى ذلك، المعركة الخاصة بنا معركة تفاوض، ومع كل يوم يدرك الرأي العام والمسؤولون الدوليون أن مصر تكسب أرضًا، كل ما نطلبه هو أمر لا يخرج عن القوانين فيما يتعلق بالمياه العابرة للحدود، وهناك تحرك إضافي للموضوع خلال الأسابيع المقبلة، ونتمنى أن نصل لاتفاق قانوني ملزم.

وأردف: نحن لا نهدد أحدًا، ولكن لن تستطيع أي جهة أن تأخذ منّا ولو قطرة مياه واحدة، واللي عايز يجرب يجرب، إننا لم نهدّد أحدًا أبدًا، ودائمًا نلجأ إلى الحوار الرشيد، ولكن قد تكون هناك حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتصورها أحد، ونؤكد أنه لا يوجد أحد بعيد عن أيدينا؛ لأن المساس بمياهنا خط أحمر.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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