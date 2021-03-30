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شاهد.. عراك بالأيدي في البرلمان الكويتي

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"الغانم" يضطر لرفع الجلسة

شاهد.. عراك بالأيدي في البرلمان الكويتي

تخلل جلسة مجلس الأمة الكويتي، اليوم (الثلاثاء)، عراك بالأيدي بين النائبين، سلمان الحليلة وصالح المطيري، بعد مشادة حادة وتوتر بين النواب الذين انقسمت مواقفهم تجاه الجلسة.

واضطر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة على خلفية الاشتباك بين النواب، وفقاً لـ" اليوم".

وكانت الكويتية برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قد أدت اليمين الدستورية، أمام المجلس في وقت سابق اليوم لمباشرة أعمالها.

شاهد.. عراك بالأيدي في البرلمان الكويتي

شاهد.. عراك بالأيدي في البرلمان الكويتي

شاهد.. عراك بالأيدي في البرلمان الكويتي

شاهد.. عراك بالأيدي في البرلمان الكويتي

مجلس الأمة الكويتي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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