شاهد.. عراك بالأيدي في البرلمان الكويتي

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"الغانم" يضطر لرفع الجلسة

تخلل جلسة مجلس الأمة الكويتي، اليوم (الثلاثاء)، عراك بالأيدي بين النائبين، سلمان الحليلة وصالح المطيري، بعد مشادة حادة وتوتر بين النواب الذين انقسمت مواقفهم تجاه الجلسة.

واضطر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة على خلفية الاشتباك بين النواب، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وكانت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قد أدت اليمين الدستورية، أمام المجلس في وقت سابق اليوم لمباشرة أعمالها.

مجلس الأمة الكويتي