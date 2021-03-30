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نائب أمير الشرقية: الاستثمار في الشباب أحد أهم أهداف رؤية 2030

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دشن الدورة الثانية لمجلس شباب المنطقة

نائب أمير الشرقية: الاستثمار في الشباب أحد أهم أهداف رؤية 2030

أكد نائب أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس شباب المنطقة، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، على أهمية دور الشباب في تطور المجتمعات ونمائها، وشدد على أهمية تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم للمساهمة في بناء الوطن. وقال: "حيث إن الاستثمار في الشباب وإتاحة الفرصة لإظهار ما لديهم من إمكانيات كبيرة سيكون له دور كبير في التطور والنمو على جميع الأصعدة".

وأضاف: "الشباب السعودي يحظى -ولله الحمد- بدعم كبير من لدن قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسيدي صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظهما الله – التي جعلت الاستثمار في الشباب أحد أهم أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠".

جاء ذلك خلال تدشين نائب أمير المنطقة الشرقية أعمال الدورة الثانية لمجلس شباب المنطقة الشرقية، حيث قدم شكره لأعضاء المجلس في دورته الأولى على ما قدموه من جهود وحث أعضاء المجلس في دورته الجديدة بأهمية تحمل المسئولية والعمل بتفانٍ وإخلاص لتحقيق تطلعات أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري للمجلس، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وكذلك شباب المنطقة الشرقية بجميع محافظاتها وتقديم كل ما يخدمهم ويصب في مصلحتهم.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية، المهندس حسام الغريب، على أن توجيهات أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة وإشراف نائب أمير المنطقة الشرقية، ساهما في نجاح أعمال المرحلة التأسيسية، و في بناء أساس متين يستند المجلس عليه اليوم مع إطلاقه بالحلة الجديدة، مؤكداً أن المجلس عمل على خطة تشغيلية متكاملة لتحقيق الاستراتيجية الجديدة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على البناء النوعي، وتشمل الاهتمام بكافة المحافظات لتحقيق تنمية متوازنة.

نائب أمير الشرقية: الاستثمار في الشباب أحد أهم أهداف رؤية 2030

نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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