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"" يطلق موقعًا إلكترونيًا للتواصل مع أنصاره

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"ترامب" يطلق موقعًا إلكترونيًا للتواصل مع أنصاره "" يطلق موقعًا إلكترونيًا للتواصل مع أنصاره
يضم خطاباته الرسمية وصورًا مع زعماء دوليين

أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، موقعًا إلكترونيا رسميًا ليكون منصة لمؤيديه يتواصل من خلاله معهم ويستعرض الفترة التي قضاها في البيت الأبيض، بحسب ما أوردت "فرانس 24"، اليوم (الثلاثاء).

وتعرض الصفحة الرئيسية لموقع "45 أوفيس دوت كوم" صورًا عديدة لـ"ترامب" مع شخصيات مختلفة مثل زوجته ميلانيا وأفراد في الجيش وزعماء دوليين، والتقطت جميعها في عدة مناسبات خلال فترة رئاسته.

وتقول رسالة على الصفحة الرئيسية "مكتب دونالد جيه. ترامب ملتزم بالحفاظ على الإرث الرائع لإدارة ترامب مع إعطاء دفعة لأجندة أمريكا أولاً".

ويضم قسم "من نحن؟" بالموقع موجزًا من 850 كلمة عن فترة "ترامب" الرئاسية ويسلط الضوء على ما أشار إليها الرئيس السابق كثيرًا بوصفها أعظم إنجازاته مثل: أمن الطاقة، والحدود، وتعزيز حلف شمال الأطلسي، وتحالفات دولية أخرى، وكذلك إدارته لمواجهة جائحة .

وعلق "تويتر" و"فيس بوك" ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي حسابات "ترامب" بعد الهجوم على مبنى الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني).

وكان جيسون ميلر المتحدث باسم حملة "ترامب" الانتخابية عام 2020 قد ذكر في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، هذا الشهر أن "ترامب" سيدشن منصة تواصل اجتماعي خلال ما يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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