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"الغذاء والدواء" تدعو للتقديم لمبادرة الرقابة على نقل الأغذية في منافذ "المشاعر"

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"الغذاء والدواء" تدعو للتقديم لمبادرة الرقابة على نقل الأغذية في منافذ "المشاعر" "الغذاء والدواء" تدعو للتقديم لمبادرة الرقابة على نقل الأغذية في منافذ "المشاعر"
لتسهيل عملية فحص الوسائل الخاصة بنقلها للتأكد من سلامتها وتلبيتها الاشتراطات

سعياً في تسهيل عملية فحص الوسائل الخاصة بنقل الأغذية في منافذ دخول المشاعر المقدسة؛ دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء المنشآت للتقديم في مبادرة الرقابة على وسائل نقل الأغذية من خلال رابط: http://sfda.sa/9f3ab.

وقالت الهيئة: سيتم البدء بالتقديم بتاريخ 01/08/1442هـ، إلى تاريخ 15/10/1442هـ.

وأضافت: وسائل النقل المستهدفة هي جميع وسائل نقل الأغذية والمياه التي يسمح بدخولها إلى المشاعر.

وأردفت: آلية الانضمام إلى المبادرة تتمثل في التأكد من سلامة وسائل النقل وتلبيتها الاشتراطات الصحية والفنية والتعاميم الصادرة من الهيئة، ثم يتم التقديم على المبادرة من خلال إرسال المستندات المطلوبة عبر البريد، ويجب تعبئة نموذج "استمارة تقييم وسيلة النقل" وختمه من قبل المنشأة مع تقديم رخصة المنشأة.

وتابعت: سيتم إشعار المنشأة بالنتيجة النهائية في حال قبول الطلب لتسليمها الملصق الخاص بوسيلة النقل.الهيئة العامة للغذاء والدواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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