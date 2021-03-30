"الأرصاد" تكشف توقعاتها لأجواء شهر رمضان في المملكة

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قالت: معدلات أعلى في درجات الحرارة على معظم المناطق

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن المناخ خلال شهر رمضان يُتوقع أن يشهد معدلات أعلى في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، خاصةً على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

وقال المركز: يُتوقع أن تكون الأمطار أعلى من المعدل على منطقة مكة المكرمة (مكة المكرمة جدة الطائف) وحول المعدل على أغلب مناطق المملكة.

وأضاف: أعلى معدلات درجات الحرارة العظمى سجلت على مكة المكرمة بـ٤ْ٢م، تليها المنطقة الشرقية وتتراوح المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية بمعدل ما بين ٢ْ٨م الى ٣ْ٤م.

وتابع المركز الوطني للأرصاد: معدلات الأمطار في شهر رمضان في النصف الأول تركزت على مرتفعات جبال #عسير وحتى #مكة_المكرمة تليها منطقة #الرياض، وفي النصف الثاني ينحسر الهطول المطري على منطقة #مكة_المكرمة ومرتفعات جبال #عسير بشكل خاص.