هل ينظفها الخل؟.. 3 اعتقادات خطأ عن الأسنان

★ ★ ★ ★ ★

تكشفها "صحة جدة" مع الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان

خلال الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان، يشارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، "صحة جدة"، بكشف الحقيقة وراء 3 اعتقادات خاطئة تتعلق بالأسنان.

ومن المؤكد أن البعض منا صادف بعض الاعتقادات المتعلقة بصحة الفم والأسنان عبر الإنترنت. وبظل الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان، الذي يستمر من 25 مارس إلى 31 مارس، شارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، "صحة جدة"، بكشف الحقيقة وراء 3 اعتقادات تتعلق بالأسنان، وهي:

*حمض الخل مفيد لتنظيف الأسنان:

.يتسبب حمض الخل في تآكل مينا الأسنان، ولا ينصح باستخدامه أبداً

* المشروبات الغازية الخالية من السكر لا تضر بالأسنان:

.الأحماض المتواجدة في هذه المشروبات قد تؤدي لتآكل مينا الأسنان، أو التسوس

*مضغ العلكة الخالية من السكر يُعتبر بديلاً عن فرشاة الأسنان:

العلكة تساهم في تنظيف الأسنان، كما أنها تزيد من إفراز اللعاب الذي يساعد في معادلة الأحماض. ولكن، لن تغني العلكة أبداً عن استخدام فرشاة الأسنان.الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان