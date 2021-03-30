أكثر من 5 آلاف معاق ومعاقة يستفيدون من خدمات التأهيل العلاجي لـ"حركية"

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ضمن جهودها للحد من شدة الإصابة ومضاعفاتها والاكتشاف المبكر للحالات

كشفت إحصائية صادرة عن جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" عن استفادة 5.075 معاقاً ومعاقة من خدمات برنامج التأهيل العلاجي والصحي منذ نشأة البرنامج بالجمعية، والذي يعد أحد البرامج الأساسية في حركية، وعملية التأهيل الشامل المستمر، ومطلب رئيسي لذوي الإعاقة الحركية .

وأوضح مدير عام الجمعية محمد بن سعد الحمالي أن "حركية" حرصت من خلال هذا البرنامج للحد من شدة الإصابة ومضاعفاتها، واتخاذ الإجراءات التأهيلية المناسبة بعد التشخيص والاكتشاف المبكر للحالة.

وقال الحمالي "إن حركية تسعى من خلال برنامج التأهيل العلاجي والصحي إلى تحسين صحة ذوي الإعاقة الحركية، والمحافظة على القوة العضلية والجسمية لهم، وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بكل يسر وسهولة".

وقامت جمعية حركية بالتعاقد مع عدد من المراكز الطبية المتخصصة لتقديم الخدمات الصحية والنفسية للمستفيدين.

وأضاف أن خدمات البرنامج تضمنت العلاج الطبيعي، وتدريبات التوازن الحركي، وتقوية العضلات، والتحاليل الطبية إضافة إلى التدريبات الرياضية والكشف الصحي للنظر والأسنان والعيون .

وفي الختام شكر الحمالي جميع المؤسسات المانحة والشركات ورجال الأعمال الذين قدموا الدعم لبرنامج التأهيل العلاجي لذوي الإعاقة الحركية.

جدير بالذكر أن حركية تسعى لتحقيق الريادة والتميز في تقديم البرامج والخدمات النوعية لذوي الإعاقة الحركية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تمكين ذوي الإعاقة الحركية من خلال مساهمتها في تقديم حزمة من البرامج الاجتماعية والصحية والتعليمية والتدريبية والتأهيلية وبرامج التوظيف وبرامج الرعاية العامة والخدمات المساندة بشراكة كاملة مع المجتمع، وتحقيق التكامل بين القطاع الخاص وغير الربحي الذي أكدت عليه الرؤية الطموحة للمملكة 2030.جمعية الإعاقة الحركية للكبار حركية