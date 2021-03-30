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الخبر.. "رقي" تطلق حملة مجتمعنا معكم "حراس الأمن"

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لتقديم الشكر والعرفان لهم وهدايا رمزية تقديرًا لجهودهم

الخبر..

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخبر "رقي" أمس السبت، حملة مجتمعنا معكم "حراس الأمن" لتحفيز وتعزيز دور "حراس الأمن" في المجمعات التجارية والمرافق العامة، وشارك في المبادرة عدد من منسوبي اللجنة والمتطوعين .

وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخبر "رقي" عبدالله مبارك الدحيم أن الفكرة من الحملة هي تقديم الشكر والتقدير لحراس الأمن مع هدايا رمزية، بالإضافة إلى كلمات الإشادة والثناء على ما يقدمونه من أجل تعزيز دور حراس أمن المجمعات بمحافظة الخبر في إرشاد الناس وتوعيتهم بالاحترازات الصحية سواء كان بالتباعد الجسدي أو الوقاية الصحية بارتداء الكمام، وأيضًا الابتعاد عن التجمعات والتعاون مع حراس الأمن بإبراز تطبيق "توكلنا" وكل التعليمات المتبعة للوقاية من "كوفيد 19".

وأشار الدحيم إلى أن المبادرة لاقت ترحيباً كبيراً من الجهات المستهدفة، واستشعارهم بأهمية المبادرة، خصوصاً مع ما يواجهه حراس الأمن من بعض المتسوقين من مخالفات أو ممارسات غير مقبولة، مبيناً أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تقدمها اللجنة وتشارك فيها مع الجهات الحكومية والخاصة في توعية أفراد المجتمع.

الخبر..

الخبر..

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخبر رقي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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