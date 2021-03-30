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الكهرباء تحذر هذه الفئات من المواطنين .. آخر مهلة غداً !

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الكهرباء تحذر هذه الفئات من المواطنين .. آخر مهلة غداً ! الكهرباء تحذر هذه الفئات من المواطنين .. آخر مهلة غداً !
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أخر موعد لتلقي طلبات العدادات الكودية، غداً الأربعاء 31 مارس، مشيراً إلى أن هناك إقبالاً من المواطنين على تقنين وضعهم بدلاً من نظام الممارسة، فالعداد يحاسب المواطن على إستهلاكه الحقيقي. 
 
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدأت فى تحصيل قيمة المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية لمن تقدموا بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، وانتهت من تركيب عدد كبير من العدادات الكودية مسبوقة الدفع لدى المواطنين.
 
وأشار حمزة إلى أن الوزارة تلقت ما يزيد عن مليون طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاك الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية من خلال المنصة الإلكترونية للكهرباء من المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التى أطلقتها الوزارة  فى الأول من يوليو 2020، بواقع 2 مليون عداد سيتم تركيبهم.

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شبكة عيون الإخبارية