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113 سفينة عبرت.. من مقر هيئة قناة السويس: رب ضارة نافعة

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113 سفينة عبرت.. السيسي من مقر هيئة قناة السويس: رب ضارة نافعة 113 سفينة عبرت.. من مقر هيئة قناة السويس: رب ضارة نافعة
الرئيس المصري: القناة مرفق عالمي للتجارة الدولية.. ستظل باقية ومنافسة

113 سفينة عبرت.. السيسي من مقر هيئة قناة السويس: رب ضارة نافعة

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح ، مقر هيئة قناة السويس، عقب انتهاء أزمة السفينة الجانحة.

وقال السيسي في كلمته: «متشكرين على الجهد اللي اتعمل، المنظر محترم يدل على خبرات وقدرات كبيرة، والأداء أكثر من مشرف، كنت متابع مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس كل الخطوات».

وتابع وفق صحيفة "المصري اليوم": «كنت مطمئن أن الأمور ستنتهي بسلام وخير، الأزمة بتأكد على دور كبير ومهم لواقع مهم عارفينه من زمان وهو دور قناة السويس».

وأكمل: «في ظل الكلام عن طرق بدائل؛ لا، ده مرفق عالمي للتجارة الدولية وترسخت في وجدان الصناعة العالمية، 12 أو 13% بيتنقل من عندنا، رب ضارة نافعة، الأزمة بتقول إن قناة السويس قادرة وقوية وإحنا لا نتوقف عن العمل، تعمل جهود جبارة جدًّا".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد التلفزيون المصري اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 100 سفينة عبرت قناة السويس في الاتجاهين منذ تعويم السفينة الجانحة التي عطلت الحركة في الممر الملاحي.

وذكر التقرير أن نحو 113 سفينة عبرت القناة بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش صباح اليوم، بما يتماشى مع الخطط التي أعلنتها هيئة القناة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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