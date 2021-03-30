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وكالة الأدوية الأوروبية: لقاح "أسترازينيكا" أصبح يسمّى "فاكسيفريا"

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وكالة الأدوية الأوروبية: لقاح "أسترازينيكا" أصبح يسمّى "فاكسيفريا" وكالة الأدوية الأوروبية: لقاح "أسترازينيكا" أصبح يسمّى "فاكسيفريا"
السويد: يجب أن يكون المتخصصون في التطعيم على دراية بإعادة التسمية

وكالة الأدوية الأوروبية: لقاح

أفاد موقع وكالة الأدوية الأوروبية، بأن لقاح "أسترازينيكا" البريطاني السويدي المضاد لـ "كوفيد-19" قد تقرر تغييره في 25 مارس إلى مسمّى "فاكسيفريا".

وقالت بوابة وكالة المنتجات الصحية السويدية: هذا الأمر لن يحمل في طياته أي تغييرات أخرى، ولكن يجب أن يكون المتخصصون في التطعيم على دراية بإعادة التسمية، بحيث لا تبدو معلومات المنتج والتسمية والتعبئة والتغليف مختلفة.

وأشارت وكالة "نوفوستي"، إلى أن تغيير اسم اللقاح يأتي على خلفية تقارير تحدثت في مارس عن مضاعفات لدى الأشخاص الذين تحصنوا به.

وأبلغت هذه الهيئة التنظيمية عن سلامة اللقاح وفعاليته، مشيرة إلى أن ميزاته وفوائده تتجاوز بشكل كبير المخاطر المحتملة المرتبطة به، إضافة إلى أن العلماء يواصلون دراسة المضاعفات والتأثيرات الجانبية، وستضاف بيانات عن حالات الجلطة إلى المعلومات العامة حول هذا اللقاح.

لقاح أسترازينيكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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