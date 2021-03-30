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"استقرار".. منتدى يتناول عدة محاور عن "الإرشاد الأسري"

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"استقرار".. منتدى يتناول عدة محاور عن "الإرشاد الأسري" "استقرار".. منتدى يتناول عدة محاور عن "الإرشاد الأسري"
يستهدف المرشدين الأسريين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والباحثين

ينظم مركز آسية للإرشاد الأسري التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، منتدى "استقرار" الافتراضي الثالث تحت عنوان "الإرشاد الأسري في المجتمع السعودي بين الواقع والتحديات" على شرف وكيل وزارة الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الماجد.

وتبدأ جلسات المنتدى السبت المقبل، الموافق 3 أبريل 2021م، من الساعة 8:00 مساءً إلى الساعة 10:30 مساءً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويتضمن المنتدى عدة محاور وجلسات لخبراء ومختصين رائدين في المجال الأسري، ويتناول المحور الأول للمنتدى مناقشة إسهامات التقنية الحديثة في الإرشاد الأسري ويشارك فيه بأوراق عمل كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجمعية التنمية الأسرية بالأحساء وجمعية إرشاد بأبها ومجلس شؤون الأسرة.

ويتناول المحور الثاني، واقع الإرشاد الأسري في الأزمات واستشراف المستقبل، ويشارك فيه بأوراق عمل كل من المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات التنمية الأسرية، ومركز الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز للبحوث الاجتماعية والإنسانية.

ويستهدف المنتدى المرشدين الأسريين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والباحثين والمهتمين في المجال الأسري من الجنسين؛ بهدف التعرف على آخر المستجدات من أساليب وأدوات فنية تقنية ومهنية مستخدمة في المجال الإرشادي والأسري في ظل التغيرات الراهنة والأزمات الحالية.مركز آسية للإرشاد الأسري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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