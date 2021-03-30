"معجزة".. بريطانية عمرها 40 عامًا "لا تتناول الطعام" تنجب توأمين

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رغم معاناتها من مرض غريب وتناولها الطعام والشراب عن طريق أنبوب

في حادثة وصفها البعض بـ"المعجزة"، وضعت امرأة بريطانية، تبلغ من العمر 40 عامًا وتعاني من مشكلة تحرمها تناول الطعام، توأمين.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها، أن ماري ويليامز تعاني من مرض غامض أصيبت بعد قبل 10 سنوات أثناء زيارة إلى تركيا، يحرمها تناولَ الطعام مثل الآخرين، وتتغذى ويليامز حاليًا عبر الأنبوب؛ الأمر الذي يجعل من حياتها جحيمًا.

وبالإضافة إلى مرضها، تجاوز عمر السيدة البريطانية الأربعين عامًا؛ مما دفع الأطباء إلى الاعتقاد بأنها غير قادرة على الإنجاب؛ لكن ويليامز -وفق "سكاي نيوز عربية"- نسفت هذا الاعتقاد من أساسه؛ بل إنها وضعت توأمين لا طفلًا واحدًا.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن السيدة تركت الأطباء في حالة ذهول، بينما كانوا يحاولون العام الماضي دون جدوى البحث عن علاج للمرض الغريب الذي تعاني منه.

ويشبه المرض أعراض الإنفلونزا؛ لكنه أخطر بكثير؛ إذ لا تستطيع أكل الطعام أو شرب الماء كما بقية البشر، والمفاجأة كانت أنها حاملًا بتوأمين في الأسبوع الـ18.

ووضعت المرأة التوأمين في يناير الماضي، وكانا بصحة جيدة، وكان ذلك أمرًا صعبًا ومحيرًا، فكيف يتم انتقال الغذاء من جسدها إلى الجنينين، وهي التي تتناول الطعام عن طريق أنبوب.

ومما زاد الأمر غرابة، أن ويليامز أنجبت التوأمين عن طريق عملية قيصرية وكانت حينها مصابة بفيروس كورونا.

وعلّقت المرأة البريطانية في حديثها عن ولادة توأميها: "لقد كان الأمر مفاجأة كبيرة ومعجزة في الوقت نفسه".

وباتت الآن أكثر أملًا في محاربة المرض الغامض الذي تعانيه.امرأة بريطانية تنجب توأمين