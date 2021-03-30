أخبار عاجلة

في مدارس لبنان.. تحذير من "كارثة" لم تكن في الحسبان -
"العلي" يشارك في حفل تنصيب رئيس النيجر -
"تنمية الحياة الفطرية" ينقل سلحفاة للعلاج تمهيدًا لإعادتها للبحر -
تنمية البديع بالأفلاج تختتم برنامجها التدريبي في الاختبار التحصيلي -
مناشدات للتدخل العاجل.. "البرج اليتيم" يهدد اختبارات طلاب "ظلم"! -
بالصور.. أمانة الطائف تغلق معملًا مخالفًا لإنتاج الرقاق -
"الصحة": تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"الحقيل" يوجّه بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق -
مزايدة مفضوحة.. إيران تطالب برفع العقوبات رغم رضوخها لخيار المحادثات مع أمريكا -
قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان "جنى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. كوورة

تعرف على طبيعة اصابة لاعب برشلونة كوتينيو

Print
تعرف على طبيعة اصابة لاعب برشلونة كوتينيو تعرف على طبيعة اصابة لاعب برشلونة كوتينيو

أصدر نادي برشلونة لكرة القدم، بيانا بشأن إصابة لاعب خط وسطه البرازيلي فيليب كوتينيو.

وقال النادي الكتالوني في بيانه: "كوتينيو سيسافر إلى البرازيل لإجراء كشف طبي والخضوع للعلاج بشأن إصابته في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى".


ولم يخض كوتينيو أي مباراة مع برشلونة منذ تعرضه للإصابة في مباراة إيبار، في 29 ديسمبر الماضي.

وأجرى نجم ليفربول وبايرن ميونخ السابق، جراحة في الركبة في يناير الماضي.

وترجح تقارير إعلامية كتالونية، أن يرحل صاحب الـ28 عاما عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المصدر: وكالات

كوورة

شبكة عيون الإخبارية