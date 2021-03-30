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قناة السويس.. مرور جميع السفن المنتظرة قد ينتهي خلال 3 أيام

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قناة السويس.. مرور جميع السفن المنتظرة قد ينتهي خلال 3 أيام قناة السويس.. مرور جميع السفن المنتظرة قد ينتهي خلال 3 أيام
بعد تعويم سفينة الحاويات الضخمة التي سدّت الممر المائي أسبوعاً

قناة السويس.. مرور جميع السفن المنتظرة قد ينتهي خلال 3 أيام

قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع؛ إنه قد يتم الانتهاء من مرور جميع السفن المنتظرة في القناة، التي تراكمت في أثناء إغلاقها بعد جنوح سفينة حاويات عملاقة، خلال ثلاثة أيام ونصف.

وقال رئيس الهيئة للصحفيين في مؤتمر صحفي "113 سفينة ستعبر القناة من الجانبين من 6 مساءً (اليوم الإثنين) حتى 8 صباحاً (غد الثلاثاء)".

ووفق "سكاي نيوز عربية" استؤنفت حركة الملاحة بقناة السويس، مساء الإثنين، بعد تعويم سفينة الحاويات الضخمة "إيفر غيفن" التي سدت الممر المائي قرابة أسبوع، بينما تنتظر أكثر من 400 سفينة عبور الممر الملاحي.

وكانت "إيفر غيفن" قد انحرفت وأغلقت القناة بالعرض في قطاع جنوبي منها صباح 23 مارس؛ إثر رياح قوية، ما أدى إلى توقف حركة الشحن في أقصر طريق للشحن البحري بين أوروبا وآسيا.

وقال ربيع؛ لقناة النيل المصرية، في وقت سابق، "السفينة سليمة وليس بها أي مشكلات، وفتشنا قاع قناة السويس وتربتها، والحمد لله سليمة وليس بها أي شيء، وستمر بها السفن اليوم".

في غضون ذلك، ذكرت مصادر في صناعة الشحن، أن ملاك السفن ومستأجريها الذين لم يتمكنوا من الإبحار عبر قناة السويس لنحو أسبوع يواجهون خسائر مالية لا تقل عن 24 مليون دولار لن يستطيعوا تعويضها لأن بوليصات التأمين الخاصة بهم لا تغطيها.

وزادت الشحن لناقلات المنتجات النفطية إلى المثلين تقريباً بعد جنوح السفينة، وأثر غلق القناة في سلاسل الإمداد العالمية؛ ما يهدد بحدوث تأخيرات باهظة التكلفة للشركات التي تعاني أصلاً بسبب قيود كوفيد-19.

قناة السويس سفينة الحاويات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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