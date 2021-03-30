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"جامعة حائل" توفر لقاح "كورونا" لمنسوبيها في العيادات الطبية

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"جامعة حائل" توفر لقاح "كورونا" لمنسوبيها في العيادات الطبية "جامعة حائل" توفر لقاح "كورونا" لمنسوبيها في العيادات الطبية
تشمل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وعائلاتهم لمنع تفشي الفيروس

دعت جامعة حائل، كافة منسوبيها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفين وعائلاتهم -ويشمل ذلك الأبناء والوالدين والزوج والزوجة- إلى المبادرة لأخذ لقاح فيروس "كورونا"، في مركز التحصين بالعيادات الطبية الجامعية بمجمع أجا للبنات؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحددت الجامعة الوقتَ خلال الدوام الرسمي من 09:00 صباحًا إلى 02:00 مساء موعدًا للتحصين؛ فيما حددت الأرقام 0165358200 تحويلة 1782 أو على 0165397189 تحويلة 7189 وأتاحت العيادات الطبية في الجامعة رابطًا للحجز.

https://outlook.office365.com/owa/calendar/UniversityMedicalClinics@liveuohedu.onmicrosoft.com/bookings/

وأكد رئيس الجامعة الدكتور خليل البراهيم، أن المركز الأول افتتح في العيادات الطبية الجامعية فيما سيكون هناك مركز ثانٍ في المدينة الجامعية.

وأشار البراهيم إلى أنه في المرحلة الأولى من التطعيم سيخصص التطعيم لمنسوبي الجامعة وذويهم؛ فيما سيتم فتح المركز لاحقًا لكافة أفراد المجتمع.

وأكد أن تلك المراكز تأتي امتدادًا للجهود التكاملية بين وزارة الصحة والجامعة للتصدي لجائحة كورونا.

وطالَبَ رئيس الجامعة كافة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلبة، بالاستفادة من الخدمات التي يقدّمها المركز، وسرعة حجز موعد للحصول على اللقاح؛ بهدف الإسهام في الحد من تفشي في المجتمع الجامعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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