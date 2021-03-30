هنا قد تهطل زخات.. المسند عن "أجواء اليوم": غبار على هذه المناطق

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قال: سحب متفرقة.. والرياح اليوم جنوبية وجنوبية غربية نشطة

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: إنه قد تتشكل السحب المتفرقة اليوم، وربما يهطل منها زخات مطرية خفيفة، على أجزاء محدودة من مناطق #حائل وغربي #القصيم وشرقي #المدينة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تكون الرياح اليوم جنوبية وجنوبية غربية نشطة، وقد تثير بعض #الغبار على المناطق الشمالية والشمالية الغربية من #السعودية خاصة في المناطق المفتوحة.حالة الطقس الأرصاد