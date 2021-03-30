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هنا قد تهطل زخات.. المسند عن "أجواء اليوم": غبار على هذه المناطق

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هنا قد تهطل زخات.. المسند عن "أجواء اليوم": غبار على هذه المناطق هنا قد تهطل زخات.. المسند عن "أجواء اليوم": غبار على هذه المناطق
قال: سحب متفرقة.. والرياح اليوم جنوبية وجنوبية غربية نشطة

هنا قد تهطل زخات.. المسند عن

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: إنه قد تتشكل السحب المتفرقة اليوم، وربما يهطل منها زخات مطرية خفيفة، على أجزاء محدودة من مناطق #حائل وغربي #القصيم وشرقي #المدينة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تكون الرياح اليوم جنوبية وجنوبية غربية نشطة، وقد تثير بعض #الغبار على المناطق الشمالية والشمالية الغربية من #السعودية خاصة في المناطق المفتوحة.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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