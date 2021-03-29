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استشاري لـ"سبق" يقترح فتح السفر لمتلقي اللقاحات تحفيزًا لمن لم يحصل على الجرعات

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استشاري لـ"سبق" يقترح فتح السفر لمتلقي اللقاحات تحفيزًا لمن لم يحصل على الجرعات استشاري لـ"سبق" يقترح فتح السفر لمتلقي اللقاحات تحفيزًا لمن لم يحصل على الجرعات
أكد أن قامت بخطوات ساهمت في قلة الإصابات بين المواطنين والمقيمين

استشاري لـ

اقترح البروفيسور فارس بن قليل العنزي، أستاذ واستشاري المناعة الطبية بجامعة الأمير سطام بالخرج، على الجهات المختصة بالسعودية السماح بالسفر لمن تلقى اللقاحات الخاصة بكورونا، مؤكدًا أن قرار السماح لا يتنافى مع الإجراءات الاحترازية، وسيكون محفزًا لمن لم يتلقَّ اللقاحات.

وقال في تصريح صحفي خاص لـ"سبق" إن السعودية قامت بخطوات قوية وغير مسبوقة، ساهمت في قلة حالات الإصابة بين المواطنين والمقيمين، ومن ذلك منع السفر، واتخاذ قرارات صارمة بحق المخالفين للإجراءات والتعليمات الخاصة بتوقي كورونا.

ولفت "العنزي" إلى أن منع السفر مرتبط بحماية الناس من الوباء، ومَن تلقى اللقاحات - بإذن الله - هو بمأمن من الإصابة بالوباء، وكثير من الدول أعلنت اليوم فتح حدودها أمام من تلقوا اللقاحات الخاصة بكورونا.

وعبّر البروفيسور فارس العنزي عن أمله بأن يترجم المقترح لخطة عمل لتحفيز الناس بالسعودية، ولاسيما أن السفر مطلب للكثير، والحاجة تدعو لذلك. مبينًا أن أغلب المواطنين لديهم أملاك ومصالح، وبعضهم مرتبط بمصالح دنيوية أخرى بدول الجوار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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