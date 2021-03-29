"الحصيني" يتوقَّع حالة ممطرة من خفيفة إلى متوسطة بهذه المناطق.. غدًا

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قال: يسبقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض تدريجي ورياح مثيرة للأتربة

توقَّع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، أن تكون الحالة الجوية ليوم غد الثلاثاء ممطرة، يمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة.

وفي التفاصيل، قال "الحصيني" عبر حسابه في تويتر: "الحالة هي الـ14 لموسم عام 1442هـ، يسبقها ارتفاع في الحرارة تدريجي، ثم انخفاض تدريجي في الحرارة، ورياح مثيرة للأتربة. الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى متوسطة، وحبات بَرَد تستمر أيامًا عدة".

‏وتابع: "خلال الـ 24 ساعة القادمة -بإذن الله- من الثلاثاء 1442/ 8/ 17هـ حتى صباح الأربعاء 1442/ 8/ 18هـ يُتوقَّع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى متوسطة، قد تُصحب بحبات بَرَد على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وحائل وشرق الشمالية والجوف وغرب القصيم، مع رياح مغبرة".