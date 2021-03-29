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"الشؤون الإسلامية" تُدشن مشروع لوحة المفاتيح الإلكترونية "الاستشهاد الصحيح"

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"الشؤون الإسلامية" تُدشن مشروع لوحة المفاتيح الإلكترونية "الاستشهاد الصحيح" "الشؤون الإسلامية" تُدشن مشروع لوحة المفاتيح الإلكترونية "الاستشهاد الصحيح"
يهدف إلى تعظيم نصوص الكتاب والسنة بضبط كتابتها من خلال قواعد بيانات موثوقة

دشن نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد بمقر الوزارة، اليوم، مشروع لوحة المفاتيح الإلكترونية "الاستشهاد الصحيح" الهادف إلى تعظيم نصوص الكتاب والسنة بضبط كتابتها من خلال قواعد بيانات موثوقة، يستهدف جميع مستخدمي الأجهزة الذكية والأجهزة الشخصية من المسلمين في العالم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور يوسف بن سعيد خلال التدشين: "إن هذا العمل هو جملة من الأعمال التي ستجعل من يستشهد بالقرآن الكريم والسنة يطمئن عندما يكتب الآية أو الحديث، وهو ــ ولله الحمد ــ من المشروعات التي قامت عليها الوزارة، وغيرها من المشروعات بتوجيه ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ، يصب في خدمة الإسلام والمسلمين، التي قامت عليها هذه البلاد".

وأضاف "إن هذا العمل يأتي ضمن مجموعة من الأعمال التي تقوم بها سواء فيما يتعلق بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الذي هيأ كتاب الله عز وجل لتستنسخ منه الآيات في الأبحاث والرسائل العلمية وفي الكتب وغيرها بطريقة لا خطأ فيها، وأصبح ذلك معينًا للمطابع لاستعمال هذه النسخة التي أشرف عليها كثير من العلماء".

يُذكر أن مشروع لوحة المفاتيح الإلكترونية (الاستشهاد الصحيح) يتميز بتفادي أخطاء الطباعة في كتابة الآيات أو الأحاديث، والبحث في القرآن الكريم أو الحديث الشريف وتسهيل استعمال النتيجة أو مشاركتها، وتوفير رسم المصحف بعدة قراءات، كما يحوي مجموعة من الترجمات المعتمدة للنصوص الشرعية بعدة لغات مع إمكانية إدراج تفسير أو شرح للنص الشرعي.

ويمكّن المشروع المستخدم من البحث المباشر في آيات كتاب الله والمشاركة بها في مواقع التواصل الاجتماعي، أو استخدامها في التطبيقات الأخرى دون الحاجة إلى كتابتها، تفاديًا لما يحصل من أخطاء أثناء الكتابة، مع الإشارة إلى رقم الآية واسم السورة وإدراج الآية مشكَلة، كما توفر الخدمة للمستخدمين إضافة ترجمة المعاني الخاصة بالآية لمجموعة من اللغات المعتمدة لدى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتفسير الآية من التفاسير المعتمدة، ويشمل المشروع خاصية البحث في أحاديث الصحيحين مع الإشارة إلى الكتاب والباب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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