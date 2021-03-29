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ولي العهد يناقش مع رئيس إريتريا مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"

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ولي العهد يناقش مع رئيس إريتريا مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" ولي العهد يناقش مع رئيس إريتريا مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"
"أفورقي" أكد أنها تُعد أحد أكثر المبادرات العالمية طموحاً

ولي العهد يناقش مع رئيس إريتريا مبادرة

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بفخامة الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا.

وجرى خلال الاتصال، بحث مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلن عنها سمو ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة.

وقد تم التأكيد على أن هذه المبادرة تُعد أحد أكثر المبادرات العالمية طموحاً من حيث إصلاح الأراضي المتدهورة وخفض معدلات الكربون.

وقد عبر الرئيس الإرتيري عن استعداد بلاده في كل ما يسهم في إنجاح هذه المبادرة والعمل مع المملكة في ما يتطلبه ذلك من تنسيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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