"ولادة مكة" تسيطر على نزيف من المعدة لطفل باستخدام الهيمو كليب

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كان يشكو من إرجاع دموي شديد وآلام بالبطن وتم نقله إلى "العمليات"

تمكن بفضل من الله تعالى فريق من قسم مناظير الجهاز الهضمي للأطفال بمستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من السيطرة على نزيف من المعدة لطفل هندي يبلغ من العمر عشر سنوات عن طريق المنظار وبدون أي تدخل جراحي باستخدام الهيمو كليب.

حيث حضر الطفل بواسطة والديه لقسم الطوارئ يشكو من إرجاع دموي شديد وآلام بالبطن، وتم نقله إلى غرفة العمليات وبعد استقرار حالته، تبين وجود قرحة معدية نازفة تمت السيطرة عليها بالربط بالهيموكليب والتي عادة ما تسقط بعد الشفاء.

من جهته أبان المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال الدكتور عطية الزهراني أن العملية استغرقت عشرين دقيقة. موضحاً أن حالة الطفل مستقرة وتخضع للمراقبة للتأكد من تماثله للشفاء. كما أجريت عملية التداخل التنظيري بقيادة استشاري المناظير ورئيس الوحدة د.علي الشمراني ود.أحمد المحمادي ونخبة من الطاقم الطبي وكذلك من قسم التخدير د.وليد عبدالكريم، إضافة إلى الفريق المساعد من الفنيات والتمريض.

من جهة أخرى، شكر مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي جهود الفريق الطبي على هذا النجاح. والسرعة في التدخل وعلاج حالة الطفل دون الحاجة إلى التدخل الجراحي ودون حدوث أي مضاعفات ولله الحمد.

وأكد "المالكي" أن قسم مناظير الجهاز الهضمي للأطفال مجهز بأحدث الأجهزة لتقديم خدمة نوعية لمرضى الجهاز الهضمي من الأطفال في مدينة مكة.