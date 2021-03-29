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ولي العهد يبحث مع الرئيس الجيبوتي ما تواجهه المنطقة من تحديات بيئية

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ولي العهد يبحث مع الرئيس الجيبوتي ما تواجهه المنطقة من تحديات بيئية ولي العهد يبحث مع الرئيس الجيبوتي ما تواجهه المنطقة من تحديات بيئية
"جيلة" أبدى ترحيبه بالجهود التي تبذلها في هذا الصدد

ولي العهد يبحث مع الرئيس الجيبوتي ما تواجهه المنطقة من تحديات بيئية

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي.

وتم خلال الاتصال بحث ما تواجهه المنطقة من تحديات بيئية، وما يتبعها من آثار اقتصادية واجتماعية وصحية، وما تضمنه إعلان مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" من مبادرات نوعية، تعالج هذه التحديات من خلال برامج التشجير، والطاقة النظيفة، وذلك باستخدام سُبل حديثة ومبتكرة، وتقنيات جديدة.

وقد أبدى الرئيس الجيبوتي ترحيبه بهذه المبادرة، ومساندة بلاده للجهود كافة التي تبذلها السعودية في هذا الصدد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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