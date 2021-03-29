قبل مواجهة فلسطين.. الأخضر.. فحص فايروس كوفيد-19 واكتمال الجاهزية

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يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، غداً الثلاثاء، نظيره الفلسطيني، في خامس مبارياته في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، في تمام الساعة الثامنة والنصف على "ملعب مرسول بارك".



على الصعيد الميداني، وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل اختتم الأخضر مساء اليوم الاثنين تدريباته على " ملعب مرسول بارك"، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها مباريات مصغرة تعتمد على المساحات الصغيرة، لتختتم التدريبات بمناورة على منتصف الملعب.

واجتمع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بلاعبي الأخضر عقب نهاية الحصة التدريبية، نقل في كلمته تحيات وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وثقتة بنجوم الأخضر في مواصلة تحقيق الأهداف. وأشاد المسحل في كلمته على الانضباطية العالية الذي تمتع بها معسكر الأخضر، ومتمنياً لهم التوفيق في تحقيق نقاط المباراة.



من جهة أخرى أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب الوطني صباح اليوم فحص فايروس كوفيد-19 تطبيقاً للإجراء الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).