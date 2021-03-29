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"خيرية نجران "تبدأ بتوزيع السلال الرمضانية على 2000 أسرة

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تتكون محتوياتها من 18 صنفاً من المواد الغذائية الرئيسة

بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران في توزيع السلال الرمضانية المتكاملة على مستفيدي الجمعية المسجلين الرسميين في كشوفاتها.

وتفصيلاً.. أوضح المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران عبده عطيف أن العاملين في خدمات المستفيدين بالجمعية بدؤوا في مشروع توزيع السلال الرمضانية المتكاملة والتي تستهدف أكثر من 2000 أسرة، ويستمر التوزيع على مدى أسبوعين خلال الفترة الصباحية والمسائية.

يشار إلى أن السلة الرمضانية تتكون من 18 صنفاً من الأصناف الغذائية الرئيسة مثل الأرز والسكر والشاي والمعكرونة والدقيق والتمر والحليب وغيرها من الاحتياجات الرمضانية الأخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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