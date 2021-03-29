أخبار عاجلة

"العلي" يشارك في حفل تنصيب رئيس النيجر -
"تنمية الحياة الفطرية" ينقل سلحفاة للعلاج تمهيدًا لإعادتها للبحر -
تنمية البديع بالأفلاج تختتم برنامجها التدريبي في الاختبار التحصيلي -
مناشدات للتدخل العاجل.. "البرج اليتيم" يهدد اختبارات طلاب "ظلم"! -
بالصور.. أمانة الطائف تغلق معملًا مخالفًا لإنتاج الرقاق -
"الصحة": تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"الحقيل" يوجّه بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق -
مزايدة مفضوحة.. إيران تطالب برفع العقوبات رغم رضوخها لخيار المحادثات مع أمريكا -
قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان "جنى" -
"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تحمل مسؤولية جنوح السفينة لقائدها.. وتحتسب خسائر تعطيل قناة السويس على مالكها

Print
مصر تحمل مسؤولية جنوح السفينة لقائدها.. وتحتسب خسائر تعطيل قناة السويس على مالكها تحمل مسؤولية جنوح السفينة لقائدها.. وتحتسب خسائر تعطيل قناة السويس على مالكها
"مميش" أشار إلى أن حركة الملاحة ستعود لطبيعتها بعد  4 أيام

مصر تحمل مسؤولية جنوح السفينة لقائدها.. وتحتسب خسائر تعطيل قناة السويس على مالكها

حمل مهاب مميش مستشار الرئيس المصري لشؤون قناة السويس، اليوم (الاثنين)، مسؤولية جنوح السفينة (إيفير غيفن) في قناة السويس لقائدها.

وقال "مميش": "سنحصل على قيمة أي خسائر تسبب فيها شحوط السفينة في ضفة القناة، والقاطرات التي استخدمناها سنحصل على مقابلها من مالك السفينة، وأي خسائر لأي طرف ستكون مسؤولية مالك السفينة أو كما يقول القضاء الأجنبي في هذا الأمر، ولكن نحن سنحصل على كل ما أنفقناه في عملية الإنقاذ وخسائر توقف قناة السويس"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأوضح أن الملاحة في قناة السويس استؤنفت وأن الأمر يستغرق نحو 4 أيام لعودة حركة الملاحة لطبيعتها.

وأشار إلى أن شركات التأمين ستدفع كثيرًا للسفن المنتظرة بسبب حادث قناة السويس، لكن لا تتدخل في الأمر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة بريطانية: لهذا السبب يخاف مصريون من موكب المومياوات اليوم

صحيفة بريطانية: لهذا السبب يخاف مصريون من موكب المومياوات اليوم

مصر.. ضبط المتهم بشنق كلب حتى الموت

مصر.. ضبط المتهم بشنق كلب حتى الموت

مصر.. ضبط المتهم بشنق كلب حتى الموت

مصر.. ضبط المتهم بشنق كلب حتى الموت

ماذا يحدث في المتحف المصرى بالتحرير الآن وطريقة حفظ المومياوات خلال الموكب الملكى

ماذا يحدث في المتحف المصرى بالتحرير الآن وطريقة حفظ المومياوات خلال الموكب الملكى

شبكة عيون الإخبارية