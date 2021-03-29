"الحميدي" يدشن برنامج "إجادة" لأعمال الرقابة والتفتيش البلدي على المنشآت التجارية

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قال إن البرنامج يستهدف الحفاظ على صحة المستهلكين ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم

دشن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي برنامج "إجادة" الذي يعنى بتخصيص أعمال الرقابة والتفتيش البلدي على المنشآت التجارية بالشراكة مع شركة علم، للقيام بعمليات الإشراف وإدارة الكادر البشري، وتوفير جميع المستلزمات التشغيلية من معدات وحلول تقنية وغيرها.

وتفصيلاً.. صرح "الحميدي "أن أمانة المنطقة وبلدياتها تسعى دائماً إلى أفضل الخدمات الممكنة لأهالي وزوار عسير بمتابعة سمو أمير المنطقة، مشيراً إلى أن برنامج إجادة يعمل على تطوير أعمال التفتيش والرقابة وفقاً لاستراتيجية الخصخصة من خلال تفعيل الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بالأعمال التفتيشية والرقابية البلدية وتطويرها على أساس الشراكة بين القطاع العام والخاص بما يتواءم في تحقيق المصلحة العامة.

وأوضح "الحميدي" أن البرنامج سيقوم بدوري حيوي من خلال رفع نسبة الامتثال في المطاعم والكافيهات والمنشآت التجارية الأخرى ويأتي هذا العمل للحفاظ على صحة المستهلكين ومساعدة أصحاب المنشآت على رفع جودة خدماتهم وتطوير العمل ورفع كفاءة الأداء وهندسة الإجراءات بما يكفل التحسين وتقليل التكاليف وتحقيق رضا العميل وتعزيز ثقة المجتمع في الدور الرقابي، إضاقةً إلى التأكيد على تدريب العاملين على إدارة العمل والتحسين المستمر وتعزيز الكفاءة.

وشددً "الحميدي" على أن برنامج "إجادة" يعد مصدراً موثوقاً ومهماً للمستهلك لتطبيق أعلى معايير الجودة الأمر الذي يضمن المحافظة على مستوى عالٍ وثابت لأعمال الرقابة والتفتيش، ويرفع مستوى رضا المستفيدين من خلال تحسين الأداء في الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في تطوير الأدوات والتقنية المستخدمة في أعمال التفتيش وتضمن تقارير يومية لمتخذي القرار، تعزز وتقوي ثقة المجتمع بالخدمات البلدية.

يشار إلى أن برنامج "إجادة مبادرة وطنية تهدف إلى التأكد من التزام أصحاب المنشآت والمحلات التجارية بالاشتراطات الخاصة، والارتقاء بالخدمات المقدمة، وإشراك أفراد المجتمع في رفع جودة الحياة، إلى جانب تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، وتطبيق أفضل المعايير المهنية والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وتطوير مهارات المراقبين والمفتشين، لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية لرفع مستويات الامتثال والحفاظ على صحة ورضا أفراد المجتمع.