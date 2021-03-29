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"هلال الباحة" ينفذ عدة دورات إسعافية و9 محاضرات توعوية خلال 3 شهور

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شارك فيها  175 مستفيداً من المواطنين والمقيمين والممارسين الصحيين

نفذت إدارة التدريب بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة خلال الربع الأول لهذا العام 2021م العديد من الدورات الإسعافية والتدريبية.

وفي التفاصيل.. قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أنه استفاد من الدورات الطبية ( 65) مستفيداً ومستفيدة من المواطنين والمقيمين والممارسين الصحيين في عدد من الجهات بالمنطقة.

كما نفذت إدارة التدريب خلال الفترة المذكورة ( 9) محاضرات توعوية استفاد منها (110 ) مستفيداً ومستفيدة بالمنطقة.

وتأتي هذه الدورات تنفيذاً لخطة الإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب وتسعى الهيئة من خلال هذه البرامج والدورات التدريبية إلى رفع استعدادات منسوبيها ،كما تهدف إلى نشر الثقافة الإسعافية لدى المواطنين والمقيمين للمساهمة في تقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة لا قدر الله بما يتوافق مع المعايير العالمية.

يشار إلى أن الهيئة تتيح الدورات عن بعد للمواطنين والمقيمين من خلال الدخول للموقع الإلكتروني للهيئة نظام التدريب ويوجد عدد من الدورات التخصصية والطبية وعند انتهاء التدريب يحصل المتقدم على شهادة معتمدة من الهيئة وللاستفسار الاتصال بالرقم الموحد للخدمة المجتمعية 19971 .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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